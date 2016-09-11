書中自有中秋月 玩具出走陪弱勢家庭

中秋不烤肉，改玩閱讀活動，挑戰益智桌遊。新北市立圖書館鶯歌兒童玩具室，今天帶著繪本童書與二手玩具走出圖書館，陪鶯歌地區的弱勢家庭閱讀野餐同歡，另類過中秋。

這項讓弱勢家庭親子享受充滿書香味的全家歡聚時光，讓慶祝中秋不只是烤肉。新北市立圖書館鶯歌分館，特別與鶯歌志工服務隊、法務部矯正署台北監獄，與玩具銀行合作，規畫「玩具大繪烤」中秋聯歡。

活動邀鶯歌地區20個弱勢家庭同歡，提前度過書香洋溢的中秋節。鶯歌分館特別準備桌遊、益智遊戲、投籃機、軌道車等玩具，及繪本圖書，搭配應景的閱讀闖關遊戲、故事接龍、有獎徵答等活動，讓弱勢家庭可以陪伴孩子共讀、共玩。

現場歡聲笑語不斷，大人、小孩都玩得相當開心。就讀國小一年級的王姓學童說，平常媽媽都很忙，今天可以陪他一起玩遊戲，讓他覺得很開心。

與孩子一起參加的母親則說，平常少有機會可陪伴孩子，今天親子同樂的方式過中秋很特別，也增加親子互動，孩子們也都玩得很開心。 新北市立圖書館表示，鶯歌兒童玩具室提供多樣化的遊戲，讓0至15歲的孩子可免費入館玩樂。館內玩具多樣化，總是讓孩子愛不釋手，但許多弱勢家庭卻不一定熟悉社區有這些資源可運用，特別讓玩具走出圖書館，結合社區資源，讓弱勢家庭也可感受中秋節的歡慶氛圍。 配合中秋節，鶯歌分館同時推出「書中尋月」活動及主題書展，9月14日起至18日止，只要到圖書館尋找貼有月亮標誌的書籍並借閱，可憑兌換券免費領取月餅一份。詳細活動方式，可以至新北市立圖書館的網站(http://www.library.ntpc.gov.tw/)查詢，洽詢電話(02)26780219。 1050911

(中央社)