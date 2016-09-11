書中自有中秋月 玩具出走陪弱勢家庭
中秋不烤肉，改玩閱讀活動，挑戰益智桌遊。新北市立圖書館鶯歌兒童玩具室，今天帶著繪本童書與二手玩具走出圖書館，陪鶯歌地區的弱勢家庭閱讀野餐同歡，另類過中秋。
這項讓弱勢家庭親子享受充滿書香味的全家歡聚時光，讓慶祝中秋不只是烤肉。新北市立圖書館鶯歌分館，特別與鶯歌志工服務隊、法務部矯正署台北監獄，與玩具銀行合作，規畫「玩具大繪烤」中秋聯歡。
活動邀鶯歌地區20個弱勢家庭同歡，提前度過書香洋溢的中秋節。鶯歌分館特別準備桌遊、益智遊戲、投籃機、軌道車等玩具，及繪本圖書，搭配應景的閱讀闖關遊戲、故事接龍、有獎徵答等活動，讓弱勢家庭可以陪伴孩子共讀、共玩。
現場歡聲笑語不斷，大人、小孩都玩得相當開心。就讀國小一年級的王姓學童說，平常媽媽都很忙，今天可以陪他一起玩遊戲，讓他覺得很開心。
與孩子一起參加的母親則說，平常少有機會可陪伴孩子，今天親子同樂的方式過中秋很特別，也增加親子互動，孩子們也都玩得很開心。 新北市立圖書館表示，鶯歌兒童玩具室提供多樣化的遊戲，讓0至15歲的孩子可免費入館玩樂。館內玩具多樣化，總是讓孩子愛不釋手，但許多弱勢家庭卻不一定熟悉社區有這些資源可運用，特別讓玩具走出圖書館，結合社區資源，讓弱勢家庭也可感受中秋節的歡慶氛圍。 配合中秋節，鶯歌分館同時推出「書中尋月」活動及主題書展，9月14日起至18日止，只要到圖書館尋找貼有月亮標誌的書籍並借閱，可憑兌換券免費領取月餅一份。詳細活動方式，可以至新北市立圖書館的網站(http://www.library.ntpc.gov.tw/)查詢，洽詢電話(02)26780219。 1050911
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。