南區駕駛人才招募 現場開出600職缺
15家客運業者11日下午在高捷美麗島站舉辦南區「公共運輸推廣暨駕駛員人才招募會」，只要有小型車駕照，年紀在65歲以下就能應徵，現場開出600個職缺，受到陸客團銳減影響，也有遊覽車司機前來探路、想換跑道。
南台灣客運董事長郭子義指出，錄取後起薪3萬5000元起，目前全台駕駛員缺額約1500人，南區約要600人，7休1新制上路後，估計全台還有2、3000名人力需求。他並提到，公司的招人廣告從來沒撤下過，1年365天都在找人。
因陸客團銳減，遊覽車生意大受影響，50歲孫姓遊覽車司機也到徵才現場探路，他透露早從今年1月總統選後，很多遊覽車公司就陸續傳出沒團可接，畢竟許多旅行社自己有車就沒人可載，更沒有多餘的團讓遊覽車公司接。
開大客車已10多年的他說，4年前陸客團生意正好，他跟許多人從客運跳到遊覽車，每月薪水可以6、7萬元，現在3萬元不到，許多人又想回鍋再開客運。對於912觀光業上街抗議，他說不會北上，不如趕快找工作較實在。
(中時)
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