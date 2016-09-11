彰化家扶員林兒童少年新館動土 還差7000萬缺口
彰化家扶基金會11日舉辦「筑夢築館」彰化家扶員林兒童少年新館動土典禮，服務南彰7鄉鎮950餘兒童，縣長魏明谷表示，這項工程意義非凡，館舍是縣府釋出員林重劃區抵費地，將成為新社福地標。家扶預估興建總經費1億元，1年來募集3000萬元，還有7000萬元的缺口。
彰化家扶中心主任王震光說，現有員林服務處是近40年的老舊5層拼裝公寓，只有56.27坪，且無電梯設備，對身障者、老人和搬運物資都極不方便，新館提供多功能活動中心、早期療育、才藝教室、電腦教室等。
昨天動土儀式，貴賓雲集，彰化市長邱建富全程擔任司儀，彰化縣長魏明谷、前縣長卓伯源等民代、熱心企業家都蒞臨，上百人到場觀禮祝福。
彰化家扶安排12位家扶兒代表其他3700名受助孩子們參與開工祝禱，家扶基金會董事長趙犁民表示，新建服務處392坪，規畫地下1層，地上4層，建坪965坪。建館經費尚有7000萬元的缺口，亟需各界捐助，一起幫助家扶兒童，圓孩子一個希望的未來。
(中時)
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