央廣邀在臺外籍人士慶中秋

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中央廣播電臺11日舉行「『月來月HAPPY』在臺外籍人士慶中秋」活動，外籍人士畢諾煦（見圖）演唱經典名曲「月亮代表我的心」，與現場的外籍朋友提前歡度中秋節。（劉宗龍攝）

中央廣播電臺11日舉行「『月來月HAPPY』在臺外籍人士慶中秋」活動，外籍人士畢諾煦（左）演唱經典名曲「月亮代表我的心」，與現場的外籍朋友提前歡度中秋節。（劉宗龍攝）

中央廣播電臺11日舉行「『月來月HAPPY』在臺外籍人士慶中秋」活動，吉里巴斯學生們帶來充滿力與美的「月之舞」舞蹈，與現場的外籍朋友提前歡度中秋節。（劉宗龍攝）

中央廣播電臺11日舉行「『月來月HAPPY』在臺外籍人士慶中秋」活動，外籍人士畢諾煦演唱經典名曲「月亮代表我的心」，與現場的外籍朋友提前歡度中秋節。

(中時)