勞工局職訓成果展 反串行動劇超爆笑

美髮美容工會職訓學員，現場為這對反串角色的媒人婆和新郎彩妝。（黃文博攝）

失業者職業訓練是台南市勞工局職訓就服中心最重要的業務，在南市多年的推動下，成果逐漸顯現，勞工局11日首度在南紡購物中心舉辦成果聯合展，開幕典禮安排「內山姑娘要出嫁」的反串逗笑行動劇，彩妝均全由美髮美容工會職訓學員負責，展現了美容職訓成果。

台南市勞工局長王鑫基表示，近年來，中年失業已經成為常態，為協助大量失業者謀生，台南市每年都舉辦近40班次失業者職業訓練，各類課程廣受學員、廠商好評，同時，職訓後的就業率，也從100年的62％，提升到104年77％；100年到104年在人才發展品質系統獲得金牌，寫下全國唯一公部門連續5年的金牌肯定。

11日的「台南好七逃．職訓成果show」，總共有10家承訓單位，在南紡購物中心設攤呈現各職訓班的多元訓練成果，由於中秋節即將來到，各單位也同時進行產品義賣，募得款項將全數捐給南市勞工志願服務協會，作為安心享溫馨弱勢勞工家庭房屋修繕經費。

勞工局職訓就服中心主任陳美顏表示，失業者職業訓練，美容美髮類職訓的就業率高達9成以上，愈來愈多的民眾，都想到這裡訓練，因此9月後，該單位會陸續開辦美容新娘秘書美學造型設計班、平面創意廣告設計班、多媒體網頁美工實務班、綠建築設計人才培訓班等。

(中時)