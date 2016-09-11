歡慶楊梅四維商圈成立 消費滿額抽大獎

我要評比

為行銷桃園市楊梅四維商圈、慶祝商圈組織成立，桃園市政府經濟發展局11日舉辦「四維小散步·悠遊好玩藝」活動，現場頒發「楊梅區四維商圈發展協會」立案證書外，更有多組表演團體演出。

為慶祝商圈成立，商圈舉辦為期1個月的「消費滿額抽大獎」，民眾只要在該商圈的指定店家消費，單筆滿200元即可獲得摸彩券1張，就有機會抽到55吋電視、Dyson無線式吸塵器、鑄鐵圓鍋、Acer平板、商圈購物金等獎品。

(中時)