青年回佛對談 熱情覺醒服務人群

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國際非政府組織「愛與和平地球家」（Global Family for Love and Peace，簡稱GFLP）與世界宗教博物館在美國紐約舉辦第15場回佛對談，今年首度鎖定青年領袖為主談人。

靈鷲山佛教團今天表示，年輕人展現熱情與行動力，讓人感受到宗教的大愛。「愛與和平地球家」組織創辦人暨靈鷲山佛教教團開山住持心道禪師，期盼透過宗教對話與合作，讓地球健康永續，世界邁向和平。

佛教團說，回佛對談自2002年開始，在11個國家舉辦過14場對談，成果豐碩。今年系列活動包括「和平音樂會」、在紐約長島舉辦3天的「平安禪」活動、14日的「圓滿施食超度法會」，及15日的「中秋祈福茶會」等。

靈鷲山說，活動有助於不同宗教的彼此理解，相互學習，凸顯「全球一家」的意義。回佛對談由GFLP、世界宗教博物館主辦，紐約「永續發展委員會」、紐約「華人家長學生聯合會」等單位協辦，分別由伊斯蘭教與佛教8名青年領袖為主談人。

與談者認為，伊斯蘭與佛教信仰中的共同點，是服務與奉獻，生命服務生命、生命奉獻生命，藉宗教的學習，讓人們覺醒，並更知道如何去服務人群。1050911

(中央社)