F1新加坡大獎賽 濱海灣設禁飛區
2016年一級方程式（F1）賽車新航新加坡大獎賽即將登場，新加坡為確保安全，賽事期間濱海灣一帶設立禁飛區，不得操作遙控無人機、施放風箏等，否則將予處分。
新加坡雖因茲卡病毒引發憂慮，昨天再發現14起茲卡病例，確診患者人數達到318人，不過，新加坡仍積極做好全面的消毒工作，也有車隊進行內部的茲卡病毒防護工作。
F1新加坡大獎賽將於16到18日舉行，預計會吸引大批國外粉絲到新加坡觀賽，台灣有不少熱愛F1賽事的車迷準備到新加坡欣賞這場高水準賽事。
新加坡為確保賽事安全，已發布公告設立禁飛區，從15日到18日止，新加坡濱海灣一帶禁止操作遙控的無人機、放天燈和施放風箏，或讓大型的汽球升空。
如果違反規定者，初犯恐被罰款新幣最高2萬元（約新台幣46萬餘元），累犯可以罰款新幣最高4萬元（約新台幣92萬餘元）、坐牢最長15個月或兩者兼施。
新加坡是在2008年首次舉辦一級方程式夜間公路賽事，明年將邁入第10年。1050911
(中央社)
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