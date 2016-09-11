新屋老屋賞月光 涼風美食闔家歡

「不一樣中秋」1中秋節將屆，桃園市今晚在新屋范姜老屋前廣場擺上百桌，享受在四合院前賞月、吃美食的樂趣。少掉城市的擁擠，多了恬靜的鄉村風情，晚會邀請藝人演出，多了傳統與現代的交織。

清朝咸豐開始籌建的新屋范姜老屋，具有客家樸實特色的老建築，紅色磚瓦的平房三合院建築，保留了濃厚的客家建築特色。門額上的交趾燒的匾額或祖堂中的香爐、陶缸，還有彩繪門牆、木雕、磚雕，將客家傳統庄院的特色完全顯現。

每年9月、10月秋收之際，傳統客家村莊總是會「一庄過一庄」地演出平安戲是客家人敬天、惜福的傳統，桃園市府今年的「桃園客家文化節」，也希望營造客家魅力，讓民眾看見客庄文化的特色，也讓平安戲成為桃竹苗地區的亮點，其中在老屋前的賞月就吸引不少人報名參加。

桃園市政府客家事務局在中秋夜前，選在范姜老屋前舉辦「客家月光團圓音樂宴」，並邀請五星級主廚監製烹煮經典客家菜餚，每一道菜餚也都加入傳統客家的風味，包括客家小炒、炆肉等，吸引約110桌來自桃園各地的新屋居民、遊客一起賞月光，聽音樂，享受夏、秋之際的美好時光。

不少參加今年在老屋場廣場前賞月吃飯的民眾就說，能在老屋前吃飯賞月，是難得的兒時記憶，畢竟在高樓林立年代，能在古老的宅院前享受美食與月光，是極大的享受。

另外也有不少人在晚宴前提前到新屋永安漁港、鄉下田野一遊，飽覽9月登場的地景藝術節作品，並在結束客庄小旅行後，享受入夜客庄的魅力，遠離塵囂的美麗。雖然月色在厚實的雲層中隱約露臉，但卻無損時在老屋前擺桌賞月的樂趣。

為了顧及年輕居民的偏好，客家事務局也邀請藝人演出，讓現場瀰漫多了傳統與現代的交織，成為特色的賞月氛圍。1050911

(中央社)