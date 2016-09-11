郵票見證一頁歷史 洪英植催生韓國郵政

世郵展系列報導韓國郵政制度起源於1884年，當時正式流通的只有5文與10文面值郵票；從朝鮮政府發行第一套紀念郵票，到現代發行主題郵票，各種不同設計、不同形狀的郵票，是韓國的象徵代表之一。

韓國近代郵政發展是從19世紀中後開始，被稱做韓國郵政先驅的洪英植，1881年隨遊覽團到日本視察，他對郵政系統特別有興趣。

在日本郵政之父前島密的自傳中也提到，洪英植當時親自到郵局向他詢問郵政相關事務，甚至請求前島讓他在郵局工作，以了解實際事務操作。前島將相關資料送給洪英植後，也建議他回國後盡快開展郵政制度。

1883年，當時的朝鮮政府創立的交涉通商衙門設有郵政司，便由洪英植出任首位負責人，並在同年前往美國紐約視察郵局及電信局。

朝鮮當局在1884年4月正式引進郵政制度，於漢城（現在的首爾）設立郵政總局，任命洪英植擔任郵政局總辦。同年11月開始在首爾總局與仁川分局之間實施郵遞工作。朝鮮政府也向日本印刷局下訂印製5種面額郵票，但正式在國內流通的只有5文與10文面值郵票。

1902年朝鮮發行第1套紀念郵票，慶祝高宗即位40年。

1910年朝鮮半島成為日本殖民地，直到1946年日本戰敗為止，幾乎所有郵政往來都使用日本郵票。

戰後為因應需求，在印刷不及的狀況下，在日本郵票加蓋「朝鮮郵政」字樣，暫代使用，同年5月才發行新印郵票。1948年5月，國民議會正式將國名訂為「大韓民國」，而以8月5日發行的「總統就職」郵票為始，此後發行的韓國正式郵票皆印有「大韓民國郵政」字樣。

1963年，韓國政府開始發行各種主題郵票，隨著經濟與印刷技術的發展，採用現代化設備，郵票圖樣更加多元繽紛。「大韓民國郵政」字樣也在1980年改為「大韓民國」與「KOREA」字樣，更加國際化。

透過各式各樣的郵票形式，能反映發行國家的政治、經濟、社會、文化與歷史，韓國政府為了展現嶄新的樣貌，也發行各種不同設計、不同形狀的郵票，做為國家的象徵物之一。

此外，韓國郵政事業振興院每個月會發行當月月曆，提醒集郵愛好者，什麼時候開賣紀念郵票。1050911

(中央社)