攝影馬拉松賽 嘉義市拍古蹟
嘉義市配合全國古蹟日，今天首次舉辦「古蹟之眼」攝影馬拉松競技賽，以阿里山鐵路北門驛等6處古蹟為拍攝點，透過鏡頭詮釋古蹟之美。
市府表示，攝影馬拉松競技賽以北門驛、阿里山森林鐵路車庫園區、檜意森活村、營林俱樂部、嘉義史蹟資料館、嘉義文化創意產業園區等6處為指定拍攝景點，以呼應「世界遺產」主題。
這場攝影馬拉松競技賽有60多名攝影好手報名參加，由嘉義市長涂醒哲、市議員陳幸枝等來賓鳴槍起跑，並提供參賽者免費騎乘E-Bike，以方便參賽選手在各景點間移動。
嘉義市興安國小鼓舞擊樂團今天除了表演活動開場之外，也在6個古蹟拍攝點進行快閃表演。
興安國小鼓舞擊樂團指導老師楊文菁表示，去年高雄氣爆事件發生後，樂團就展開環島集氣活動，獲得廣大迴響；希望藉由全國古蹟日快閃演出，讓孩子更了解家鄉的歷史文化，加深對故鄉的認同與關懷。
市府文化局表示，文化局將從參賽者中評選出優秀作品，前3名可分別可獲得新台幣5000元、3000元、1000元圖書禮卷，作品將授權由文化局做為宣傳文化資產之用。1050911
(中央社)
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