不老婚紗夢想學士服 鳥松長輩圓夢
鳥松區公所今日慶祝重陽佳節，吸引2000多名長輩到場。其中，吳哲立夫妻檔結褵43年，再次披上白紗，重溫新婚甜蜜時光，大曬恩愛羨煞旁人。公務員黃植校則巧遇40多年未見的國小老師，兩人穿上學士袍合影，留下美好紀念。
中華電信退休員工吳哲立夫婦，育有1名兒子在美國大學執教鞭，相當有成就。兩佬結婚43年，感情十分要好，從銀婚攜手邁向金婚，再度穿上婚紗，露出幸福洋溢笑容，重新回味當年新婚時光。
公務員黃植校昨碰巧遇到鳥松國小導師張晨南，兩人隔了44年再度聚首，已從黑髮年壯，變成白髮翁，笑談在校時期趣聞。而商校畢業的黃植校，特地穿上學士袍圓夢，邀請張晨南一同拍照留念，促成最美的一道風景。
鳥松區長魏瑟瑄表示，此次重陽節活動反應熱絡，吸引2000多位長輩參與，區公所長期致力老人關懷據點、獨居老人送餐、區民專車等福利服務，而每年更藉由重陽敬老活動感念轄區老人們過去的辛勞，鼓勵長輩們齊聚同歡。
(中時)
關鍵字：鳥松
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