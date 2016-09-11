射箭》八仙塵爆後重生 喻妍毓理事長盃女團摘金

中華大學喻妍毓（右）、譚雅婷（左）和林詩嘉（中）勇奪理事長盃射箭賽女子反曲弓團體賽金牌。（圖／中華民國射箭協會提供）

去年6月八仙塵爆全身41%面積燒傷，喻妍毓經過漫長復健，11日射箭理事長盃，與2014年世界大學射箭錦標賽女團銀牌隊友、同時是里約奧運銅牌國手林詩嘉、譚雅婷再聯手，拿下反曲弓女團金牌，同時也是傷癒後首金。

中華大學喻妍毓（右）、譚雅婷（左）和林詩嘉（中）勇奪理事長盃射箭賽女子反曲弓團體賽金牌。（圖／中華民國射箭協會提供）

中華大學八仙塵爆傷者喻妍毓，女子反曲弓團體賽金牌戰中，以6比2（54：52、53：50、53：55、55：51）打敗國立體育大學A隊林佳恩、林芝渝、藍巧如，勇奪金牌。

這是三人繼2014年世界大學錦標賽摘下團體銀牌後，再度合體奪牌，喻妍毓坦言，八仙塵爆後到現在，還是不能久站，感謝學姊們都很照顧她，「就算我狀況不好，獲得的也都是滿滿的鼓勵。」

(中時電子報)