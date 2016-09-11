高市社教館邀偏鄉親子 手作披薩、看兒童劇

高市社教館邀偏鄉親子同歡做披薩、看兒童劇。（柯宗緯攝）

高市社教館邀偏鄉親子同歡做披薩、看兒童劇。（柯宗緯攝）

高市社教館為豐富郊區孩子假日休閒及藝文賞析能力，今（11）日邀請160位親子到南高雄的社教館，上午做披薩，下午看兒童劇，親子共同度過充滿歡笑及藝術的一天。

今天天社教館匯集四區親子，包括美濃區美濃國小、大寮區中庄國小、岡山區竹圍國小、杉林區杉林國小的親子到館參與假日親子活動及觀賞藝文表演。

上午先邀請奇窯學堂專業團隊，出動二部窯烤車至現場教做披薩，結合小港遠洋漁業特產-魷魚，從桿皮、材料調配到鋪餡，均由孩子現場手做，再親送窯烤，不僅親子享受共廚的樂趣，增添親子幸福時光。而且帶給親子們「食安」與減少食物里程的「食農教育」概念。

高雄市政府教育局局長范巽綠蒞臨現場與親子們同歡，表示社教館結合家庭教育中心，募集在地企業團體巴巴事業及南六公司贊助，整合所屬的11個社教站志工人力，與各區學校及社區合作，辦理親子共學巡迴列車活動，把活動帶入全市各社區，不論偏鄉、山地、都有親子歡笑的身影。

到這個月剛好滿2年，這2年間，親子共學巡迴列車，走遍全高雄市的38區，為當地親子創造54場親子活動。不論是美食、手工藝、親子闖關、漆彈體驗…等活動，都能獲得當地親子的迴響。更在活動的互動中，得知非都會區的孩子們較少與他區孩子互動及劇場觀賞經驗，便在今年策劃了『都會美學．體驗行』計畫，邀請各區親子到社教館來玩活動、看表演。

現場由奇窯學堂的莊師傅指導製做披薩，首先莊師傅請親子們將事先揉好的麵團取出，但請勿按壓，因會無法發酵、蓬鬆，接著將麵團一邊轉一邊拉，約手掌大小即可，但請勿模仿街頭藝人甩餅皮，功夫不到家會砸傷人且會把餅皮弄破。

若不小心把餅皮弄破了，請勿重新揉開，只需將外圍的麵團輕輕向內推即可。然著將起司撒於餅皮正中央，切勿按壓起司，鬆散的起司烤起來才會拉絲。接著撒上豐富的材料-魷魚及生鮮蔬菜，最後塗上特製醬料，即可送入烤箱。但莊師傅特別提醒，醬料勿塗太多而流出餅皮外，因容易烤焦而影響品質。

就讀大寮區中庄國小的黃威愷，他的披薩別出心裁，做出心型及三角型，威愷靦腆的表示，他不喜跟別人一樣。另就讀岡山區竹圍國小的牛子懿，和媽媽一起來，子懿那桌的學生都穿紅色T恤，一問之下原來都是同班同學。

帶隊的吳老師表示，因她們班級都很熱衷參與戶外活動，且平時同學們在校都表現積極，所以子懿全班有幸參與本次活動，羨煞了其他班級師生。

在等待披薩窯烤過程中，社教館還安排了「手作風車DIY」，指導的蔡秀足老師的表示，請家長們盡量放手讓小寶貝自己動手做，這樣才可訓練其手腦靈活度，大人只需在旁口頭指導即可。披薩出爐後，大家都迫不急待的想要品嘗親手做的料理。與會的親子們皆表示，本活動有吃又有風車可玩，真是太棒了!

緊接著下午又安排親子們到專業劇場演藝廳，欣賞豆子劇團兒童劇~「看不見的旅程」精湛演出。這場親子飆戲劇活動，是由高雄市政府教育局家庭教育中心與社教館合辦，9月5日當天開放網路報名，850個名額不到7分鐘就秒殺額滿，豆子劇團旋風魅力由此可見。

社教館特別安排這一趟美學體驗行，最主要的目的就是為了豐富偏遠學童的視野，提升孩子們的美學賞析能力，或許哪一天，高雄市將竄出一位林懷民、王仁璐！

社教館表示，親子手作美食，既能增進親子關係，讓孩童從小培養美食創作能力與體驗掌廚樂趣，增進學童的自我管理能力。親手料理美食，減少外食的次數，健康、美食萬兼籌並顧，豐富的親子港都一日行，更培養親子藝文賞析能力。

(中時)