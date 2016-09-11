福山國小赴日本熊本 以「樂」會友
高市福山國小師生40人於今（11）日下午1時，啓程赴日本熊本縣大津町進行為期5天的參訪、交流，此行學校將以成立近20年的直笛團以「樂」會友外，師生也將入班參與大津町小學校課程與活動，另也安排Homestay住宿，讓小朋友深入當地學生家庭，親自體驗當地特有的社區文化、生活與農事。
校長李進士表示，此次福山國小交流活動，學校有特色團隊表演外，學生也將入班上課，透過共同學習建立情誼；另安排Homestay住宿，讓學生融入當地生活，並體驗當地社區農事，感受日本精緻農業的努力過程。此外也將與大津町小學校締結姊妹校，未來兩校會持續進行視訊課程、文化交流等，透過交流課程拓展孩子的視野。
福山國小此次赴日參訪活動，原預定7月暑假中進行，因遇熊本4月發生強烈地震，在地震發生後，福山學生主動製做卡片表達關懷，也告知以災區學校復原為重，將此行延至今天出發。
此次參與交流活動的福山國小直笛團，在校成立已近20年的時間，在鐘曼綾、曾慧真兩位老師的指導，年年榮獲高雄市音樂比賽優等佳績。為參與此次交流活動，2位老師帶著32位學生，此行精心準備創意聽覺藝術節目，透過生活中隨手可得的瓶瓶罐罐，成為學生的打擊樂器，將以「樂」會友。
此行學校做了許多行前準備，包括聘請日本籍市瀨直人老師到學校教授基礎生活日語、日本文化、風俗、禮儀等課程，讓參與交流活動的師生對日本有基礎的認識。
另日本熊本縣大津町，由町長親自帶領學校策畫，屆時將安排福山國小入班上課與homestay家庭住宿，也特地為福山國小師生的到訪，再現八月就結束的夏日祭典「盆踊舞」熱鬧歡樂的節慶氣氛。町長與當地仕紳並為福山國小的到訪，特地安排當地日式夜市，讓師生共同體會日本的文化與特產。
(中時)
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