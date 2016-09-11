勞團籲印尼移工自拍遭遇 保護自己

台灣外籍勞動者發展協會（GWO）在雅加達舉辦「跨界發聲．看見台灣國際移工的真實身影」座談會，呼籲移工拿起手機或相機記錄處境與問題，適時反映，以達到保護自己效果。

中央廣播電台印尼語召集人譚雲福表示，來到台灣工作的外籍勞工朋友，由於台灣政府不斷提升對移工的保護以及服務品質，來到台灣工作的移工朋友可以一邊工作一邊學習，加強中文語言能力及其他技術，讓他們在台工作期滿後，可以回到自己國家就業，或在台商於印尼投資的公司、工廠上班。

現場出席的聽眾對於如何保障出國工作的人身安全、勞動權益、遇到困難時如何尋求協助等議題相當關注。他們也希望能夠學習簡單的影片、圖片拍攝，以便反映自己在工作的國家所遇到的問題。

台灣外籍勞動者發展協會高級專員孫珮珊表示，從移民工影音獎徵選活動作品中，可以發現越來越多印尼移民工，有自信的從自己的角度來觀看台灣社會，利用簡單的3C產品來拍攝，反映移工的問題及處境。

此外，對於在台印尼女看護遭雇主性侵，台灣外籍勞動者發展協會理事長徐瑞希表示，這則新聞讓印尼民眾相當震驚，印尼民眾認為台灣已是非常友善的社會，不肖雇主對女性移工的侵犯是不可原諒的事。

徐瑞希說，台灣外籍勞動者發展協會推動「移工自己的故事自己拍」，鼓勵移工拿起手機或相機，把自己的處境及問題記錄下來，適時反映，能夠發揮保護自己的效果。

她表示，這名遭性侵的印尼女移工選擇自拍遭性侵的過程一定是相當痛苦的決定，但這樣的影片也達到保護自己的效果，對於不肖雇主有很大的警醒作用，讓雇主知道不能夠任意侵犯移工的權利。1050911

(中央社)