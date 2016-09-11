「愛 am best」女子公益路跑 千人擁愛上路

「愛 am best」女子公益路跑今早在澄清湖開跑。（柯宗緯攝）

鼓勵女性朋友「愛自己」， 進而「愛社會」關注失親兒照顧，惟信行銷有限公司9月11日一早，在澄清湖棒球場舉辦「愛 am best」女子公益路跑。現場希恩寶寶一早到場為跑者加油，立法委員趙天麟也化身「愛的陪跑員」，陪同夫人完成5公里賽事。並由「天天運動工作室」及「Mans King猛男天團」開場跳操,跑者跟隨擺動暖身，熱情活力嗨翻全場。

立法委員趙天麟、蕙新獅子會會長袁秋萍、俏美魔購物中心張蘭皓總經理為跑者鳴槍開跑，共1200位跑者擁愛上路，支持女性愛自己也愛社會。

其中愛運動的立委趙天麟也與夫人參與5公里賽事，並在完賽時以公主抱之姿跑進終點處，讓全場來賓掌聲尖叫不斷，做了擔任陪跑員最體貼的表現。

惟信行銷有限公司行銷總監翁皓梅表示:「『愛 am best』女子公益路跑以愛為主軸，希望從愛自己進而愛社會，藉此公益路跑鼓勵男性站出來，正視女性的健康與休閒，以實際行動寵愛另一半。高質感完賽手環，刻印LOVE MYSELF,LOVE THE WORLD字樣，希望讓女性跑者可以帶在手上，時時提醒自己正念。」

此外，協辦單位蕙新獅子會也到場捐出10萬元給希恩之家支持其服務，由希恩寶寶為這些協助的單位戴上愛的冠軍獎牌。除了感謝，並盼現場其他跑者未來能帶著愛的力量，持續奔跑在人生的道路上。現場為跑者設置專屬拍照區，準備「為自己按讚」、「姐已用盡洪荒之力」等有趣背板搭配猛男拍照，整場賽事溫馨又有趣。

(中時)