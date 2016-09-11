高雄大遠百 公益購物金助家扶兒童

高雄大遠百今天邀請南區家扶中心小朋友到韓國展特賣會選購商品，體驗韓流文化。（業者提供）

高雄大遠百九樓特賣中心舉辦的「2016韓流魅力‧盡在遠百」韓國美食物產展，集結人蔘雞、韓式泡菜、香蕉牛奶等千種道地美食吸引不少韓迷們前往朝聖，在本週日(9/11)邀請高雄市南區家扶中心的小朋友，於韓國展會場選購商品、體驗韓流文化，美味營養的海苔酥、甜蜜的柚子茶、繽紛少女彩虹冰是小朋友必買的前三名商品，每位小朋友都開心的展示滿滿一袋的商品，為活動畫下完美句點。

此外，下週四天的中秋連假，許多民眾今年中秋烤肉來點不一樣的新鮮味，在特賣場中特別與在台熱門燒肉餐廳「黃鶴洞」合作推出中秋八色烤肉組合賣得嚇嚇叫，與首爾同步豐富多樣化正統韓國料理，原汁原味的炙燒美味饗宴一組特價1688元，現場韓味不二的現做泡菜也是熱賣商品，在烤肉中夾上一片泡菜，清爽又解膩，現在口味任選特價三瓶900元，現場還有眾多韓國原裝商品等你來挖寶，特展只到九月二十日，錯過再等一年！

(中時)