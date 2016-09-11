避免爭議 北市土壤液化查詢系統移除軍事設施

我要評比

北市工務局昨公布「土壤液化潛勢地圖」，並開放民眾上網查詢。但許多外縣市的軍事設施位置也一清二楚，工務局今表示，為避免爭議，已在今天凌晨1點移除軍事設施部分。

工務局說明，這個網頁採用的預設底圖為開放街圖(OSM)，不是工務局製作，是與資訊局開會討論後，考量初期用量較大，開放街圖因沒有流量限制優點，所以建議使用這種圖。

工務局說，開放街圖(OSM)是為全球性開放圖資，類似Google map，只要輸入此網址(http://openstreetmap.tw/osmtw)即可使用查看。液化網頁除液化潛勢圖外，其餘使用圖資及訊息均為線上流通資訊，包含OSM圖資都是在網路上可做使用。

(中時)