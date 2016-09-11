台灣國貼紙PO持磨掉「中華民國」護照可出境 遭打臉
「台灣國護照貼紙Taiwan Passport Sticker」臉書專頁，日前po文稱有一名網友拿磨掉「中華民國」中英文字樣、國徽的護照，從台中清泉崗機場出境到法國，當時移民官把該護照拿給另一位移民官看了一下，還讚說｢還滿有創意的｣，就放人出境。移民署台中港國境事務隊出面否認，經查並無此事。
該網友還說：「到法國之後，當地機場的護照檢驗官也沒說甚麼，打開我護照，看了一下內頁，就直接蓋章讓我入境。」網友甚至跟大家分享怎麼「磨」護照封面：「一開始我是用水磨磨不掉，所以CHINA那邊醜醜的，後來用去光水，超輕鬆就磨掉了。」
底下有網友讚說：「好神！」「學起來， 來去機場擺一攤，幫人把護照 『去汙』」但也有網友酸說：「那還搭China Airlines(XDD)」。
移民署台中港國境事務隊回應，若發現國人在護照上頭貼貼紙，移民官員都會口頭勸導要求撕下來，若有民眾堅持不撕，就會通報給外交部，更何況是磨損護照，「這是不可能發生的！」聯合新聞網報導指，根據護照條例第21條，汙損或毀損護照，主管機關或駐外館處可縮短其護照效期為1年6個月以上3年以下。
(集團連線報導)
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