高屏溪畔驚見脫毛鴿 疑賽鴿遭棄
大樹區民近日在高屏溪畔，發現一群綁著腳環的鴿子疑似被剪斷羽毛，怎樣也飛不動，民眾怒斥「與其凌遲，為何不讓他們痛快的死」呼籲相關單位正視，警方懷疑是賽鴿飼主棄養；動保處說，若鴿子是有人飼養惡意虐待則觸法，但目前無法斷定。
民眾李子能在臉書貼文指出，前天到高屏溪拍照時，意外發現堤防旁散落一堆鴿子羽毛，一旁是被剪去翅膀飛羽和尾羽的鴿子，這些鴿子喪失飛行能力；他在場未發現可疑人物，但心疼鴿子不能飛及覓食，最終必死無疑。
當地溪埔派出所長林卓材表示，當日派同仁到場發現，約莫有10多隻鴿子，有些可飛，有些一動也不動，他懷疑這群鴿子是比賽失格的賽鴿，才被主人遺棄，為不讓優良血統被複育，寧願選擇放生，不過當地沒有鴿舍，或許是外地人所為。
高雄市動保處長徐榮彬指出，無法單就照片研判是否人為蓄意傷害，已派員到場訪視，但沒有看見這群鴿子；倘若這群鴿子非野生，是有人飼養而遭惡意重殘、或致死亡，將觸犯《動保法》，最重可處7.5萬元罰款。
(中時)
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