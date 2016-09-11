日稱安倍已下令準備加強對北韓單邊制裁

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共同社報導，日本官房長官菅義偉今天在新潟縣演講時透露，首相安倍晉三已經下達指示，要求做好對強行進行核子試爆的北韓加強單邊制裁的準備。

同時，日本外務省亞洲大洋洲局局長金杉憲治今天與美國國務院北韓政策特別代表金成會談，確認為了對北韓採取「最大限度的強硬措施」，將在聯合國安理會等場合緊密合作。

金成表示，北韓2天前無視聯合國制裁，發動第5次、且為歷來威力最大的核子試爆，美國可能為此對北韓祭出片面制裁。

金成以官方名稱提及南韓時說：「除了安全理事會會採取行動，美國、日本以及大韓民國也將研擬片面措施與雙邊措施，可能還會三方共同合作。」

金成在日本東京會晤日本外務省官員後告訴記者，美國片面制裁的具體細節尚未定案，但美、日都在「就片面施加更多可落實的制裁」，研究「各式各樣的可能性」。

外交消息人士10日透露稱，美國為了加強對北韓制裁，已向中國大陸方面出示了與核武、飛彈研發有關的人員名單，作為基於聯合國安理會決議實施資產凍結的追加對象。

有分析認為，這些對象是北韓人民軍的高官等。安理會9日針對北韓進行第五次核子試爆召開緊急會議，就立即展開磋商以採取「恰當措施」達成了共識。美中將全面展開協調工作。

中國大陸對於加強制裁抱持謹慎態度，據悉，至今迴避對美國的追加制裁方案作出答覆。美國將在與日韓兩國合作的同時，全力爭取說服中國大陸。

日本政府也在探討加強對北韓單邊制裁，計劃針對涉嫌參與北韓核武與飛彈研發的團體和個人，擴大資產凍結對象。日本是安理會的非常任理事國，將通過加強安理會和日本單邊制裁，從兩方面加大對北韓施壓力度。1050911

(中央社)