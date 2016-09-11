口湖鄉長補選 民進黨林哲凌勝出

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雲林縣口湖鄉第十七屆鄉長補選今天舉行，民主進步黨徵召的候選人林哲凌從激烈競爭中脫穎而出。

口湖鄉長補選選舉人數2萬3806人，今天傍晚5時多結果揭曉，民進黨徵召的林哲凌以3476票勝出，競選總部響起掌聲與鞭炮聲，支持者與林哲凌熱情擁抱。

其他3名無黨籍候選人得票分別是前鄉長蔡永常的縣議員女兒蔡孟真3101票、前口湖鄉農會總幹事呂老乾2904票、口湖鄉民代表王溪邊2903票，選舉結果以雲林縣選委會公告為準。

林哲凌感謝鄉親大力支持，他說，口湖人最大願望是「改變」，終於成功，這是口湖人的共同努力與福氣，未來會以更好施政，來與鄉親打拚將來。

林哲凌並感謝競選團隊、民進黨中央、黨公職人員、雲林縣黨部、雲林縣長李進勇、立委蘇治芬等的支持與輔選。

林哲凌表示，民進黨掃除黑金及派系把持，首次執政口湖鄉，迎向美好未來，希望將來中央、雲林縣政府繼續支持，開創口湖新未來。1050911

(中央社)