峰會才說要改善關係 陸船又入釣島海域

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日本今天表示，中國大陸4艘海警船今天駛入東海引起主權爭議的釣魚台列嶼周圍海域。雙方最近才在高峰會表示希望改善關係，而日本也想請中方就北韓再次實施核子試爆向其施壓。

法新社報導，日本海上保安廳說，中國這4艘海警船是在上午10時30分左右駛入日方所稱尖閣諸島周圍海域，在約90分鐘後駛離中方所稱的釣魚島一帶。

日本首相安倍晉三上週出席在杭州舉行的20國集團（G20）高峰會時，曾與中國國家主席習近平會談，雙方都表示希望改善關係，這是其後中國海警船首度駛入這處海域。

北韓9日進行歷來第5次核子試爆，也是威力最大的一次，引發鄰國與國際社會不滿，使得東北亞地區情勢緊張。

日本、美國和南韓都要求中國發揮影響力，勸說北韓遵守聯合國的制裁決議案，因為中國是北韓的少數盟國之一。

日本經常抱怨，儘管日方一再抗議，中方仍不時派遣船隻到釣魚台海域，升高區域緊張情勢。（譯者：中央社林治平）1050911

(中央社)