田寮奇幻月世界 街頭實境秀另類行銷

高市觀光局為宣傳奇幻月世界活動，今天採「街頭實驗實境秀」方式宣傳，吸引民眾目光。（觀光局提供）

高市觀光局為宣傳奇幻月世界活動，今天採「街頭實驗實境秀」方式宣傳，吸引民眾目光。（觀光局提供）

高市觀光局為宣傳奇幻月世界活動，今天採「街頭實驗實境秀」方式宣傳，吸引民眾目光。（觀光局提供）

田寮月世界有獨特的惡地形，自2014年迄今，高市府觀光局每年皆以「奇幻」為主軸，塑造多元主題活動，體驗月世界各種不同的面向，讓月世界成為奇幻多元的最佳旅遊景點。2016的奇幻月世界活動推陳出新，以「中秋、萬聖」兩大節慶做發想，結合多元情境的夜間主題光環境，打造全新的主題活動。

2016奇幻月世界活動，首先推出9月15、16日的月見物語「秋夕幻想藝術祭」，活動以古代中秋常民生活為主軸，並且結合中秋始源的傳說故事，利用現代化科技的手法，以光雕投影與舞者共舞推出光影互動展演，還有讓親子同樂的中秋應景遊戲，如彩繪兔兒爺、博狀元餅等趣味遊戲，讓參與的民眾有穿越時空登月仙境的驚嘆，還能夠來場截然不同的中秋佳節。

每年都吸引遊客爭相拍照的大型裝置，今年更加突破以往，推出高達5公尺的月見女神巨型花燈，以傳統花燈製作，但結合彩繪藝術，使花燈更具可看性，相信絕對可以吸引遊客目光。

為了將月世界奇幻節推薦給國內外遊客，觀光局特地打破傳統行銷框架，採取「街頭實驗實境秀」方式，以非典型行銷的手法，在今（11）日下午4時人潮川流不息的高雄五福路與中山路口，將「中秋、萬聖」2大主題活動意境，藉由真實體驗行銷的方式主動走入人群，以一種強調記錄民眾真實反應的方式，捕捉現場觀眾最真實且自然的反應，將奇幻月世界的氛圍帶到人群，引領民眾，走進月世界，激發奇幻魂，體驗不思議。

為引吸目光，現場利用錯視3D的手法，將月世界地景與中秋、萬聖兩大主題融為一體共同呈現，現場安排【PUSH TO ADD FANTASY】箭頭，民眾按下啟動鈕後，拉開蓋住神秘空間的布幕，立刻呈現觀光局精心安排的兩大情境空間。

當活屍出現時引起現場民眾尖叫連連，以古裝扮相的仙女伴隨音樂飄逸輕舞，亦吸引民眾爭相拍照，由現場舞者與民眾互動後，突然音樂、燈光停止，表演者也靜止不動，此時局長曾姿雯以嫦娥扮相現身遞上邀請卡，邀請民眾前往月世界體驗奇幻之旅。現場民眾對於此特別的安排都非常驚奇，紛紛用手機拍下整個過程，這也是觀光局所希望的能藉由民眾自主傳播達到活動宣傳效果。

活動詳情請至網址為高雄旅遊網、高雄市政府觀光局網站或「2016田寮奇幻月世界」官網查詢。

(中時)