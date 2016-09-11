又是好壞球惹禍 葉君璋第2度被驅逐

義大犀牛總教練葉君璋11日對戰獅隊遭到驅逐出場。 (中時資料照片，鄭任南攝)

中職義大犀牛隊總教練葉君璋今（11）日對戰統一獅，又一次因好、壞球判決，出現不當抗議遭到主審驅逐出場，這是他繼去年在洲際球場被驅逐之後，總教練生涯第2度被逐。

去年09月12日中職義大隊在台中洲際棒球場對戰主場中信兄弟隊，打到8局上，葉君璋因抗議主審的好球帶問題而遭驅逐出場。

今（11）日義大先發投手林政賢在2局下投成滿壘後，接著對戰陳傑憲、蘇智傑連投2個四壞球保送，免費奉送獅隊2分，獅隊領先比數拉大為3比1。

此時，義大總教練葉君璋在獅隊打者潘武雄打擊前，先是喊出暫停、但他不是上來換投手，而是走向本壘與主審王俊宏抗議好壞球的判決，因而遭到驅逐出場。

(中時電子報)