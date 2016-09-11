東勢疑有流浪狗遭毒殺 動保處派員調查
對於有民眾在臉書社群反映東勢區發現犬隻疑遭農藥毒死，台中市動保處今天說，已派員前往調查，現場沒有發現毒餌，隨即在附近懸掛宣導告示牌。
有民眾今天在臉書社群上反映東勢區明正里發現犬隻疑遭農藥毒死，台中市動保處獲報後，立即派員會同陳情人前往調查，現場未發現毒餌。
動保處指出，2隻流浪犬於昨天上午被附近居民發現死於馬路旁，屍體已由清潔隊清除，並於案發地點附近懸掛宣導告示牌，以防止類似情形發生，也請民眾踴躍提供事證。
動保處表示，依動物保護法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，如致動物死亡者，將依同法第25條規定，處以1年以下徒刑或拘役，併科10萬元至100萬元。1050911
(中央社)
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