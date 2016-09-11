苗縣興建生態保育中心 響應零撲殺

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苗栗縣政府今天指出，因應動保法106年「零撲殺」政策，縣級動物收容所「苗栗縣生態保育及教育中心」預計年底完工，提供保育類動物石虎、獼猴與流浪動物友善的收容環境。

苗栗縣政府爭取農委會補助新台幣3100餘萬元，於銅鑼鄉後龍溪畔興建生態保育及教育中心，基地面積達1萬3000餘平方公尺，農業處長許滿顯表示，第1期工程即可收容較易受到驚嚇的石虎、台灣獼猴或猛禽類，同時設有行政區和容納100隻犬貓動物的收容區。

第2期工程則會把犬貓動物收容區擴充至200隻，許滿顯指出，目前縣內流浪犬貓、保育類動物分散在苗栗市資源回收場、後龍外埔等地安置，生態保育中心完工後，將派駐獸醫師及餵養清潔管理人員，提供專業的醫療照顧。

苗栗縣長徐耀昌表示，生態保育及教育中心也將和國立苗栗農工合作，提供學生實習場所，園區旁還有縣府樹木銀行和舒適的綠地空間，訪客和寵物可以盡情運動、休憩，未來搭配認養活動，也能帶動觀光效益。

徐耀昌也呼籲飼養動物的民眾，「愛牠就不要虐待牠、棄養牠」，尊重生命才能落實保護動物的工作。

苗栗縣生態保育及教育中心啟用後，對於銅鑼鄉親規劃有回饋機制，凡是設籍銅鑼鄉的民眾飼養犬貓，享有免費健檢、每年狂犬病疫苗注射、犬8合1、貓3合1疫苗、晶片植入等服務，預計可省約5000元。1050911

(中央社)