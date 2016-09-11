苗縣興建生態保育中心 響應零撲殺
苗栗縣政府今天指出，因應動保法106年「零撲殺」政策，縣級動物收容所「苗栗縣生態保育及教育中心」預計年底完工，提供保育類動物石虎、獼猴與流浪動物友善的收容環境。
苗栗縣政府爭取農委會補助新台幣3100餘萬元，於銅鑼鄉後龍溪畔興建生態保育及教育中心，基地面積達1萬3000餘平方公尺，農業處長許滿顯表示，第1期工程即可收容較易受到驚嚇的石虎、台灣獼猴或猛禽類，同時設有行政區和容納100隻犬貓動物的收容區。
第2期工程則會把犬貓動物收容區擴充至200隻，許滿顯指出，目前縣內流浪犬貓、保育類動物分散在苗栗市資源回收場、後龍外埔等地安置，生態保育中心完工後，將派駐獸醫師及餵養清潔管理人員，提供專業的醫療照顧。
苗栗縣長徐耀昌表示，生態保育及教育中心也將和國立苗栗農工合作，提供學生實習場所，園區旁還有縣府樹木銀行和舒適的綠地空間，訪客和寵物可以盡情運動、休憩，未來搭配認養活動，也能帶動觀光效益。
徐耀昌也呼籲飼養動物的民眾，「愛牠就不要虐待牠、棄養牠」，尊重生命才能落實保護動物的工作。
苗栗縣生態保育及教育中心啟用後，對於銅鑼鄉親規劃有回饋機制，凡是設籍銅鑼鄉的民眾飼養犬貓，享有免費健檢、每年狂犬病疫苗注射、犬8合1、貓3合1疫苗、晶片植入等服務，預計可省約5000元。1050911
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。