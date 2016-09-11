舒淇嘆不想運動 一句話逼死人

舒淇大嘆不想運動，一句「我好胖」逼死人。（圖／取材自舒淇臉書）

舒淇和馮德倫結婚後，仍繼續投入新片拍攝。（圖／達志影像）

舒淇日前閃電宣布和馮德倫結婚，震撼演藝圈，兩人婚後仍繼續投入新片的拍攝，而舒淇依舊時常在社群網站分享日常生活。今（11日）她大嘆不想運動，引來許多人跟著喊+1，不過，接下來的一句話，卻讓大批網友異口同聲直呼「想逼死誰」。

舒淇今在臉書分享和一盤甜點的合照，畫面中，她睜大雙眼、嘟起嘴巴，看似相當俏皮，卻留下「很不想運動」的文字，接著又喊「但我好胖」還附上3個哭臉符號，無奈之情溢於言表。

貼文一出，網友紛紛打趣說「反正老馮已經收貨了」，笑稱老公並不會在意，而最吸引大家注意的是女神竟哀號自己胖，大批網友崩潰留言「妳哪裡胖了」、「都瘦成閃電了還說胖，其他真胖的人情何以堪」、「女神想逼死誰」，意外掀起熱烈討論。

(中時電子報)