一周2起 貨櫃車國道翻落戰備跑道

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貨櫃車駕駛疑因精神不濟，行經國道一號297.1公里處時，衝出國道翻落邊坡。（萬于甄攝）

國道警方11日上午出動2輛大型吊車，將衝出國道的貨櫃車吊起。（萬于甄攝）

11日清晨4點一輛貨櫃車行經國道一號南下297公里處時，40歲陳姓駕駛疑似精神不濟，車輛不慎衝出國道，翻落邊坡，所幸陳男並無大礙，在救護車抵達前自行爬出車外。

案發時因天色不佳，國道警方11日上午才請2輛吊車將貨櫃車吊起，離奇的是該地4天內已接連發生2起翻車意外。國道警方調查後，研判疑因陳男精神不濟，才會發生意外，排除酒駕因素。

(中時)