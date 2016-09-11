吉祥物PK戰 許立明嗆桃園吉祥物「輸了高雄可以收留」
「2016全台吉祥物PK戰＠高雄」開幕戰「偶最有力」拔河賽，11日在高雄市時代大道開戰，逾50隻吉祥物同台比劃，看誰比較萌。
副市長許立明以東道主身分，歡迎全台吉祥物到高雄比誰最萌，一起推動萌經濟。他也把握機會，行銷全國首座五星級的公立動保機構「高雄市燕巢動物保護關愛園區」。
許立明幽默地對提早來市府踢館的桃園代表說，桃園市長鄭文燦老大哥說不拿冠軍就不必回去了，燕巢關愛之家可以收容你們，經費全部由我負擔；逗得全場大笑，也展現高雄吉祥物要奪得萌主寶座的企圖心。
活動大使花媽人偶、去年高雄吉祥物PK戰大萌主高通通，率先大跳台客舞迎接遠道而來的貴賓。接著比萌不比力氣的拔河賽，在許立明及及活動主辦單位新聞局長丁允恭的鳴笛聲中，點燃戰火。
今年吉祥物PK戰分為「企業戰士組」及「模範公僕組」，兩隊人馬在拔河賽上狹路相逢，吉祥物們使出渾身解數擺出招牌動作拚人氣。
新聞局表示，12日上午10點起至10月4日中午12點，進行網路票選，歡迎民眾踴躍上網，把手中神聖的一票，投給最愛的萌寶，天天投票還有機會抽中iPhone手機、ASUS手機、行動電源等大獎。
「高雄款臉書」也會每天發佈2則吉祥物介紹，歡迎粉絲們持續鎖定最新訊息，結果將在10月16日公布頒獎。
(中時)
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