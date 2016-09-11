陸啟動天河工程論證 有可能空中調水

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中國大陸啟動「天河工程」論證會，一旦成功，有望實現跨區域空中調水，構建南水北調的「空中走廊」。

新華網今天報導，「天河工程」論證啟動會暨第一次專家組會議9日至11日在青海省西寧市舉行，此研究旨在分析大氣中存在的水氣分布與輸送格局，採取人工干預手法，實現不同地域間大氣、地表水資源再分配。

中國科學院院士、青海大學校長王光謙在論證上會上表示，將透過對大氣中水氣含量及「遷徙」路線的監測，掌握水氣「遷徙」規律，在有條件的地區進行人工干預，解決北方地區地表水資源短缺的局面。

中國科學院院士、中國航天科技集團公司科技委員會主任包為民說，「天河工程」及未來南水北調「空中走廊」的構想，有助於實現青藏高原地區生態效益最大化，促進全大陸，特別是北方經濟社會發展。

根據規劃，大陸「十三五」(2016至2020年）期間，「天河工程」有望每年在青藏高原的三江源、祁連山、柴達木地區分別增加降雨25億、2億和1.2億立方公尺，中長期有望實現每年跨區域調水50億立方公尺，大約相當於350個西湖的蓄水量。1050911

(中央社)