陳金鋒7天後引退 彭政閔送高爾夫球具

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台灣職棒界重量級巨星陳金鋒18日引退，他與所屬的Lamigo桃猿今天在台中洲際球場比賽，主場的中信兄弟球星彭政閔、林智勝等人送上高爾夫球具。

猿象兩隊原訂今天雙重賽，下午1時的首戰因場地積水延賽，傍晚5時第二戰順利開打。賽前彭政閔、林智勝、張正偉、蔣智賢、陳鴻文在本壘板列隊，致贈一套高爾夫球具給陳金鋒。

彭政閔對媒體表示，雖然不清楚陳金鋒有沒有打高爾夫，送他球具的用意是要他享受退休生活，與日前義大犀牛球員送釣竿、冰桶有異曲同工之妙。

Lamigo桃猿隊18日在桃園主場比賽，將為陳金鋒舉辦引退儀式，對手是義大犀牛。

18日這場陳金鋒引退賽門票已經賣完，預料有2萬人的滿場觀眾一起向陳金鋒致敬。1050911

(中央社)