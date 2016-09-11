鐵人三項冠軍 卻跟20萬獎金無緣
台南馬沙溝濱海遊憩區11日舉辦鐵人三項、二項競賽，該活動由台南市議會共同主辦，代理議長郭信良為鼓勵台南選手，加碼頒發20萬元獎金給總排名冠軍得主，11日中午冠軍出爐，得主為23歲的吳承泰，但他表示，賽前不知20萬獎金得主需設籍台南，感到相當惋惜。
今年賽事吸引1800位鐵人好手參賽，有899位選手參加三鐵個人賽事，11日一大早集合在馬沙溝濱海遊憩區，挑戰游泳、自行車及跑步。雖日前都是陰雨天氣，但假日陽光顯露，不少選手奔向大海時，都高喊「好舒服」。
鐵人三項競賽在中午時告一段落，今年由年僅23歲的吳承泰，以2小時06分37秒的成績獲得總排名冠軍及年齡18到24歲組冠軍，吳承泰說，這場賽事獲得冠軍相當開心，也是自己覺得有好好發揮的一場，雖途中因自行車故障，所幸在跑步階段追回成績。
吳承泰目前為台北市立大學競技運動訓練研究所碩一生，15歲就愛上鐵人三項競賽，8年來也獲獎無數。今年市議會為鼓勵在地人參賽，祭出獎金20萬元，雖吳承泰是彰化人，透過台南在地隊伍報名參賽，仍與獎金擦身而過。
他說，事前不知需設籍在台南，好希望能領到這筆獎金。另外，鐵人競賽除了年輕人參加外，也有66歲的民眾參與，來自新北三芝的北投國中退休的美術老師鍾明燉，因曾罹患癌症，為了健身開始參與鐵人競賽，昨日也獲得分組冠軍，讓他感到相當意外。
(中時)
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