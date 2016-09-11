口湖鄉長失利 恐影響蔡孟真議員連任

面對三強壓境，民進黨林哲凌最後以375票勝出，非但終結該黨中央執政後，地方補選九連敗慘況，也在藍軍稱霸逾甲子的海鄉插旗成功，未來基層會更扎實。蔡孟真經此役正式和向來友好綠營及農會派翻臉，可能影響議員連任。

林哲凌的勝選適時替民進黨連連敗選止血，也稍稍為該黨固守住些許中央執政的面子，大大提振低迷許久的舉黨士氣。

民進黨雖然已在雲林縣執政10年多，而此屆山、海立委也由前縣長蘇治芬及劉建國揮出全壘打。然而，在部分鄉鎮長選舉上卻一直無法有所突破，尤其沿海偏鄉，長久以來始終是藍軍把持，林哲凌搶下灘頭堡，對綠營在海鄉未來鄉鎮長競逐的布局，意義不凡。

民進黨傾黨之力險勝，蔡孟真、王溪邊及呂老乾各以3000票上下緊追在後，相對召示此3無黨籍候選人雖敗猶榮，選情空前緊繃，蔡直指這場補選宛如中央級，對她是場不公平的選舉，也不無道理。

代表漁會勢力的王溪邊，與由農會力挺、張派暗助的呂老乾即使角逐失利，但是都力守住基本盤，預估在未來地方選舉上，農漁會系統和張派勢力依然具有舉足輕重的地位。

最值得觀察的是，和林哲凌廝殺慘烈的蔡孟真經此戰役，即便只小輸375票，可是也身中內傷。一來顯示她極力搶攻綠票的選戰策略未竟全功，二來在和林哲凌正面交鋒過程中，也徹底和民進黨撕破臉、畫清界線。三來得罪了在議員選舉中一直支持她的農會派。

蔡孟真挾著父親蔡永常主政口湖鄉近6年的厚實基礎，以及自身基層經營，和林哲凌打得難分難捨，不分軒輊，一波波攻勢凌厲的負面文宣，卻等於宣告和綠軍從此涇渭分明。

其次，爸爸爭議的形象，也是她難以承受的沈重包袱。加上據傳蔡永常原承諾要支持呂老乾，最後卻推女兒上陣，因此引來農會派大反彈。以呂老乾為首的農會派，日後是否仍一本初衷繼續擁護蔡孟真連任議員，實難臆斷。

(中時)