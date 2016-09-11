洛城艦隊週：體驗美軍的全民國防教育

艦隊週也是美軍宣傳的好機會，美軍抓緊機會與民眾互動。(許劍虹/攝影)

為了紀念9月3日到9月5日的勞動節長週末，洛杉磯市政府與美國海軍還有海岸防衛隊（Coast Guard）合作，在位於聖佩德羅（San Pedro）的洛杉磯港（Port of Los Angeles）舉行「艦隊週」（Fleet Week）活動，吸引大批民眾前往參觀。

此次活動，美國海軍派出了美利堅級兩棲突擊艦美利堅號（USS America LHA-6）、伯克級驅逐艦梅爾號（USS Wayne E. Meyer DDG-108）與復仇者級掃雷艦冠軍號（USS Champion MCM-4）參與。再加上由美國海岸防衛隊的活耀號（CGC Cutter Active WMEC-618）巡邏艦，總計有四艘艦艇參加2016年的洛杉磯「艦隊週」。

與美軍拍照的美國小男生，也許這就成了他立志從軍的契機。(許劍虹/攝)

藉由參與此次的洛城艦隊週，人們可以體會美國所實施的全民國防教育，相對於台灣的是如何更為札實與全面。首先，是所有參加此次艦隊週活動的美國海軍、陸戰隊與海岸防衛隊官兵，都深刻瞭解自己唯一的任務是與不分男女老幼的民眾，而非達官顯要或者媒體記者打交道。因此對於老百姓各種拍照合影，乃至於武器解說的要求是完全的有求必應。

最值得注意之處，則是在於參加此次艦隊週活動的民眾，也是不分族裔與立場的展現出了對美國軍隊的高度認同。看到如此壯觀又雄偉的軍艦出現在自己眼前，然後又從在愛荷華號上擔任解說員的老兵嘴中，瞭解到第二次世界大戰、韓戰、越戰與波灣戰爭期間美軍的光榮歷史後，許多青年人直接在現場報名參加了海軍、陸戰隊或者海岸巡防隊。

UH-1Y直升機外大排長龍的參觀人潮。美國對於軍品展示一向相當開放，民眾不但能看機艙，也能看駕駛艙。(許劍虹/攝影)

由於此活動得到市政府的密切配合，洛杉磯的警消單位也在現場擺了攤子招募新血，但是人氣始終無法與擁有主場優勢的海軍相提並論。值得注意的是在當前南海局勢緊張之際，美國海軍的青年軍官當中也少不了華裔的臉孔。而從這些華裔軍人與父母或者其他親人交談的口音中，不難聽出他們有不少是來自大陸的新移民後代。

美軍指導小遊客如何操作50重機槍。(許劍虹/攝影)

有趣的是，這些華裔軍人的父母，乃至於其他到現場參加艦隊週活動的大陸人士，還爭先恐後地與帥氣的美軍官兵合影留念，似乎美國與中共在南海的矛盾已經完全不存在了一樣。在這個南海仲裁案引起的危機還沒完全消解之際，洛城艦隊週呈現了一段海峽兩岸華人所難以想像的畫面。尤其是在那麼多華人子弟兵參加美國海軍的情況下，南海要想真的打起來，恐怕也不是那麼容易。

(中時電子報)