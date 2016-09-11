嘉市陶瓷文物展 欣賞珍藏古物

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嘉義市文物學會陶瓷文物特展今天開幕，展出會員珍藏的上百件陶瓷文物，並搭配書畫、工藝作品，展現嘉義庶民收藏古物的能量。

陶瓷文物特展今天在嘉義市立博物館開幕，展現文物學會成員累積多年精緻且豐富的蒐藏，展品包括明、清兩代古陶瓷及當代名家作品。

市府文化局表示，嘉義市文物學會創立於民國90年，成員都是古文物愛好者及蒐藏者，透過彼此交流與切磋，樂此不疲，也使得學會充滿濃厚的文藝氣息。

這次展出成員提供的近百件陶瓷收藏精品，包括明代荷葉蓋罐、清代康熙青花山水人物大罐、清代粉彩花瓶及硯屏、清代囍字罐與汝窯小盞等。

另有當代名家蔡曉芳的白瓷壺、嘉義手捏壺家謝宗興早期的提樑壺等作品；會員們並提供書畫、工藝、民俗文物等搭配展出，展期至9月25日止。1050911

(中央社)