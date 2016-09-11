溪頭千年神木倒壓3人 1轉院手術2離院

我要評比

南投縣溪頭自然教育園區一棵2800歲神木今天傾倒壓傷3人，1名婦人傷勢較重，轉院回彰化手術，另2名輕傷者離院返家。

國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處所管轄的溪頭自然教育園區，下午1時發生2800歲神木傾倒意外，造成3名遊客受傷，南投縣消防局獲報，派出鹿谷、竹山分隊救護車，將3人送到竹山秀傳醫院治療。

戶籍彰化縣的50歲陳姓女遊客背部壓傷，經超音波檢查，懷疑腹部內出血，進一步電腦斷層掃描，發現腎臟及脾臟破裂、肋骨骨折，雖意識清醒，但無法排除生命危險，轉院回彰化基督教醫院治療，晚間進行手術；雲林縣籍的68歲徐姓女子頭皮挫傷、台南縣籍的55歲周姓男子上肢挫傷及擦傷，2人治療後，傍晚自行離院。

傷者周男說，他今天參加職業工會旅遊，是第一次到溪頭，當時欣賞完神木正要離開，突然聽見啪、啪、啪的木頭斷裂聲音，有人大喊「快走、快離開」，附近約70人驚慌逃離，但不到5秒鐘時間，神木就應聲倒地，他被樹枝掃倒、壓在底下無法動彈。

傾倒的紅檜神木約2800歲，高46公尺、胸徑4.3公尺，是溪頭重要地標之一，景點名稱就叫「神木」，若從售票處步行，約需50分鐘才能抵達，位處園區深處，是與「大學池」齊名的景點，享有盛名，附近還有彩虹橋步道、巨石，如今神木傾倒，等同重要地標消失。

根據溪頭自然教育園區網站介紹，這棵包著巨石而生的紅檜神木，中空腐朽，但仍生機盎然屹立，顯示神木坎坷身世與堅毅性格。神木屹立2800年，挺過無數颱風、雷擊，今天天氣晴朗，神木卻無預警突然倒下，也令台大實驗林管理處訝異。

台大實驗林管理處表示，溪頭營林區在颱風季節前，都會進行園區樹木巡視與檢查，日前連續豪大雨，是否造成神木傾倒，將邀專家及學者調查，現場事發後拉起封鎖線，禁止遊客進入。1050911

(中央社)