大陸證監會主席：加快研究滬倫通

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中國大陸證券監督管理委員會主席劉士余表示，上海證券交易所正在加快上海與倫敦之間「滬倫通」的研究，這是中國資本市場加速國際化的標誌。

中金在線報導，時隔17年後，上海證交所第7次會員大會10日舉行。劉士余發表講話時，除了強調將從嚴全面監管資本市場，也將提升資本市場國際競爭力，堅持市場化和國際化改革。

大陸對資本市場採取管制，2014年底啟動「滬港通」，打通大陸和香港國際資本市場交易往來的特殊管道，今年11月「深港通」可望上路。

「滬倫通」是指上海證交所和倫敦證交所互聯互通，因英國公投決定脫離歐盟，部分業界人士擔憂可能將影響「滬倫通」進程。

澎湃新聞報導，大陸證監會副主席方星海7月中會見倫敦證券交易所執行長亞迪指出，上海證交所和倫敦證交所已就「滬倫通」開展可行性研究，並有良好進展。

「滬倫通」若順利實施，需要解決兩地市場交易時間差的問題。1050911

(中央社)