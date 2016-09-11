張鈞甯姐晉升幸福人妻 曝姐妹床照美炸！
演出《武媚娘傳奇》中的反派徐慧一角人氣竄升的女星張鈞甯，近來選擇給自己更多時間去做自己想做的事情，如去參加實境節目體驗叢林生活等，而今日她在臉書透露，姐姐近日正式晉升為幸福人妻，感性告白讓粉絲感動不已。
張鈞甯6月才陪著姐姐張瀛遠赴沖繩拍婚紗照，今日中午便在臉書宣布喜訊，笑說2人在婚禮前天晚上，抱著陪著姐妹倆成長的被子和娃娃，躺在床上如往常那樣一起說著「不準偷看」而入睡，頓時間各種情緒湧上心頭，張鈞甯感性告白姐姐：「妳曾說過，願找到一個男版的我，如今每當你說我與他有多相像，我都會露出會心一笑。」最後向邁向人生新階段的姐姐喊話，祝福她往後日子依然能活得自在灑脫，並擁有最多、最滿的幸福。
除此之外，張鈞甯還隨文附上多張姐妹合照，高顏值驚艷萬名粉絲，令粉絲獻上祝福之餘，忍不住直呼：「姐妹都很美」、「全家都是美女」、「妳姊姊跟媽媽，一個模子刻出來的」強大基因掀起熱議，而不少人也留言問張鈞甯：「什麼時候輪到妳？」
(中時電子報)
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