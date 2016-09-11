熟齡未婚聯誼壁咚 制服趴重現高中青春
新北市府今天舉辦熟齡未婚聯誼，為呈現青春男女聯誼的熱血氣氛，民政局特別邀民眾換上高中制服，在回味高中時代青春之際，讓參加民眾有機會碰撞出愛的火花。
任職於金融業的陳小姐表示，今天換上高中制服後，參加聯誼活動，充滿當年青澀又青春的感覺，而且，當第一支舞的音樂響起時，讓她回想到宛如高中第一次參加舞會的場景。
為了讓參加民眾有機會碰撞出愛的火花，在闖關尋寶遊戲中，加入男女合作競賽機制，如吸引力法則、同心協力及交杯水等遊戲。
主辦單位希望透過腦力激盪，合作完成戀愛大作戰，同時仿傚「美妙時光」、「我的少女時代」等著名影劇中，男主角伸出手向女主角「壁咚」，及回到學生時代的撰寫戀愛情書，讓參加的單身男女臉紅心跳，感受電影般的浪漫氛圍。
民政局表示，新北市府每年舉辦6場未婚聯誼，不僅每場報名秒殺，上一場古禮主題未婚聯誼，配對率破紀錄超過5成，今年度第5場次，特別選在淡水漁人碼頭，邀參加男女穿上高中制服，重溫經典團康第一支舞。
以往的未婚聯誼活動，都以20到30歲的參加者為主，有不少熟齡民眾也希望參加，今年特別推出5、6年級限定版，報名開放第一天，80個名額秒殺額滿。
民政局長江俊霆表示，新北市104年結婚對數為2萬7828對，人數居全國之冠，為協助單身男女覓得良緣，提高生育率，有多對參加去年浪漫未婚聯誼活動單身男女，在活動結束後，與心儀對像持續保持聯絡，更有人相識半年就決定攜手共度人生，甚至想參加聯合婚禮。1050911
(中央社)
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