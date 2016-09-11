旅菲台商：全力支持新南向政策

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菲律賓台商總會今天舉行中秋節聯歡餐會，台商在聯絡情誼之餘，也承諾將全力支持中華民國政府的新南向政策，促進台菲在經貿、文化、教育以及各領域的交流。

中秋餐會中午在馬尼拉青山區富臨餐廳舉行，席開50桌，台商及傳統僑界代表、台資企業幹部與替代役役男們歡聚一堂，中華民國駐菲律賓代表處人員及眷屬也共襄盛舉。

菲律賓台商總會總會長林在良致詞時說，台灣中小企業已注意到菲律賓經濟的迅速成長，因此在政府的南向政策之下，紛紛組團來菲考察，台商總會也協助安排參訪行程，分享在菲打拼實戰經驗。

林在良說，「雖然我們是1個民間團體，但我們將積極配合政府新南向政策，全力支持。」

駐菲副代表張泰來除向台商簡報南向政策之外，也提醒大家在菲國處於全國緊急狀態之際，注意人身安全。

菲律賓南部大城納卯市，也就是菲律賓總統杜特蒂的家鄉，2日晚間發生夜市爆炸恐怖攻擊事件，造成14人死亡、逾70人受傷，杜特蒂宣布全國進入緊急狀態，以利動員軍隊支援警方維持治安。

台商總會準備豐盛佳餚和精品摸彩，「台商合唱團」也上台獻唱，席間大家互祝中秋節愉快，氣氛溫馨熱絡。1050911

(中央社)