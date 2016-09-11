破除捐骨髓迷思 她跑三千公尺展體能

不少民眾以為捐骨髓要抽脊椎，還有人擔心半身不遂。曾擔任警務工作的黃秋瑾，術後以慢跑3000公尺的體能來證明，捐贈骨髓不影響健康，籲大家加入捐贈行列。

慈濟骨髓幹細胞中心今天在台北市松山車站站前廣場舉行「髓緣之愛」起跑活動，約500名已完成驗血程序、擁有骨髓捐贈愛心卡的民眾齊聚，共同排出大愛心的形狀，用行動支持骨髓捐贈。

慈濟骨髓幹細胞中心主任楊國樑表示，慈濟骨髓庫成立至今將滿23年，志願捐贈者超過40萬人，幫助超過4400名受贈者，已有30個國家或地區的病友受惠，民眾的支持也顯示台灣的愛心密度之高，透過捐贈者的大愛，讓許多人擁有第二次生命的機會。

30歲的張林楷，在18歲時由父母帶去參加骨髓庫建檔，21歲時首次捐贈骨髓。張林楷表示，知道配對成功後，自己趕緊找資訊惡補，雖有初步概念，但從小到大沒做過手術的他，第一次穿上手術衣時還是有些緊張，就連媽媽也非常擔心。

很多人對骨髓捐贈卻步，以為要從脊椎骨抽取骨髓、會造成半身不遂等後遺症。張林楷表示，自己首次捐贈是從腸骨抽取骨髓，在全身麻醉的情況下進行，術後只覺得腸骨處有些痠痠的，休息一週後就恢復正常，23歲時第二次捐贈淋巴球，感覺就像抽血，其實骨髓捐贈並不如大家想像中可怕。

張林楷的弟弟是新生代演員張書豪，張林楷手機裡也放著弟弟2年前捐贈的照片，因為弟弟僅捐贈周邊血，不用麻醉且半小時後就可行動自如，希望藉由他和弟弟的親身實例，破除大家對骨髓捐贈的迷思和恐懼。

由於接連捐贈骨髓和淋巴球給同一位受贈者，讓張林楷很掛心對方的健康，在慈濟安排下，去年和這位受贈者相見歡，才知道對方是一位40多歲的父親，原本罹患急性白血病，被宣告剩2個多月生命，但因為接受骨髓捐贈，康復至今已經7年多。

張林楷表示，受贈者的女兒當面謝謝他，讓自己沒有在國中就失去爸爸，讓她們家人能有爸爸的陪伴，對他而言，看到受贈者如此健康、還能夠幫助一個家庭延續，也讓他心靈獲得滿滿收穫。

53歲的黃秋瑾是退休警察，過去參加慈濟園遊會時，曾參與骨髓庫建檔，後來被通知配對成功。黃秋瑾表示，當時骨髓捐贈資訊很少，家人也很反對，尤其媽媽常擔心到失眠，但她想到受贈者是個15歲的孩子，和自己的大女兒同齡，身為母親的她實在不捨，因此仍決定捐贈骨髓。

黃秋瑾指出，全身麻醉後，感覺睡一覺起來就完成捐贈，只要平躺6小時等待止血，短期內不能提重物外，生活不受影響，半年後她還以慢跑3000公尺的體能證明，捐贈骨髓後依然健康，她希望以自身例子號召更多民眾加入骨髓捐贈行列，讓更多病患的生命有機會延續下去。1050911

(中央社)