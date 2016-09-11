肋骨裂傷 陽岱鋼驚傳帶傷出賽
我國旅日職棒火腿隊球星陽岱鋼結束連11戰有安打之前，出現三振次數增加的異常狀況，現在已經連7場三振、吞下12K，原來陽岱鋼右胸不適、肋骨裂傷，他是帶傷出賽的影響。
日前陽岱鋼經由檢查才知是肋骨斷裂，主因今年8月16日對戰歐力士隊的6局上，歐力士T-岡田擊出中外野深遠飛球，陽岱鋼全力追球、跳接，導致右胸、右臂撞牆，落地後倒地，隨後爬起來退場休息。
根據當時日媒報導，陽岱鋼的右胸感到不適，不過，隔天陽岱鋼繼續出賽，單場打出2安打、撞牆後第2戰甚至打出猛打賞，看不出他有什麼傷勢。
然而陽岱鋼的確在8月16日接飛球撞牆受了傷，右胸肋骨裂傷，只是他隱瞞傷痛繼續出賽，因為火腿戰績緊咬軟銀，他想有所貢獻，目前他的傷勢並未痊癒。
這造成陽岱鋼最近打擊表現並不穩定，結束連11戰有安打之後，伴隨的三振次數增多。對於陽岱鋼受傷一事，陽岱鋼在台灣的經紀人沒有評論，更代表此事的可能性。
(中時電子報)
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