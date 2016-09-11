賽格威再見暴投 中信3比2力克桃猿
(20:45 更新最終結果)中信兄弟與Lamigo桃猿今在洲際棒球場交手，中信首局就靠著周思齊的二壘安打先馳得點，第4局又利用陳子豪也在得點圈有人適時敲安，不過猿隊也在5、7兩局追回分數，結果9局下滿壘時，猿隊洋投賽格威投出再見暴投，終場中信以3比2擊敗猿隊。
近日因連日大雨，中信屢屢延賽，不過此役不受影響，首局一開始就靠著2次保送，加上周思齊把握機會擊出深遠的二壘安打，先馳得點，雖然隨後攻佔滿壘，但攻勢無法延續。
不過第4局中信繼續展開進攻，同樣趁著猿隊洋投泰霸控球不穩，攻佔得點圈，陳子豪則擊出安打再取1分，猿隊則是在第5局郭修延與陽耀勳接連安打，追回1分，前5局結束中信2比1領先。
6局上猿隊靠著林泓育的二壘安打開啟攻勢，朱育賢立即擊出安打，隨後陳俊秀擊出內野高彈跳，形成野手選擇，讓林泓育跑回1分，兩隊前7局戰成平手。
9局下中信把握最後機會，代打陳浩然面對猿隊第二任投手王溢正，擊出深遠的二壘安打，隨後王溢正又連投兩次保送，形成滿壘，猿隊立即換上賽格威救援，雖然三振了周思齊，不過面對林智勝卻投出再見暴投，終場就以3比2拿下勝利。
(中時電子報)
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