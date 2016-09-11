北韓核危機發酵 南韓核武裝論再起

北韓進行第5次核子試驗後，南韓執政黨「新世界黨」內被視為下屆總統可能候選人，紛紛呼籲「以核抗核、以攻為守」，再度抬出了南韓「核武裝論」。

南韓「聯合新聞通訊社」今天指出，最先在南韓政壇拋出「核武裝論」的新世界黨前黨魁鄭夢準最近也表示，北韓核問題，對中國來講，猶如「隔江觀火」，對美國來講，猶如「隔海觀火」，但如果連南韓都不把北韓核問題當成自己的事來解決，試問哪個國家會真正放在心上。

鄭夢準說，因北韓核危機不斷發酵，一些南韓人出現自暴自棄的情緒，國防意識淡薄，指望別人來解決，這種想法千萬要不得。

新世界黨前黨鞭元裕哲今天接受韓聯社電話採訪時表示，北韓已實現核彈頭小型化、輕量化、多型化，並透過數次飛彈試射完成核彈頭與導彈的合體，但南韓一貫奉行的反制措施只停留在口號上，北韓在核武裝的道路上不斷前進，而南韓卻以手無寸鐵的狀態原地踏步。

元裕哲指出，殺傷鏈系統、韓國式飛彈防禦系統和戰區高空防衛系統（THAAD）都是防禦手段，敵方將矛頭對準我方時，光持盾牌抵擋還不夠，只有以矛對矛，敵方才不敢輕舉妄動。

此外，元裕哲認為，應在短期內爭取美國向南韓重新部署戰術核武器，與北韓核形成恐怖平衡，從長遠來看，還至少需開發規模為北韓核兩倍的自主核武庫。1050911

(中央社)