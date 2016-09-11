口湖鄉長補選 民進黨：終結黑金派系
雲林縣口湖鄉第十七屆鄉長補選今天舉行，民主進步黨徵召的林哲凌獲勝。雲林縣黨部主委廖丁賜表示，終結黑金與派系政治，口湖人好的開始。
口湖鄉長補選選舉結果，民進黨徵召的林哲凌以3476票勝出，其他3名無黨籍候選人及得票，分別是前鄉長蔡永常縣議員女兒蔡孟真3101票、前口湖鄉農會總幹事呂老乾2904票、口湖鄉民代表王溪邊2903票，選舉結果以雲林縣選委會公告為準。
民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜指出，這是口湖人改變的最好機會，終結過去黑金、派系政治，是口湖最好的開始。
廖丁賜表示，因為先前地方基層選舉接連失利，有所警惕，民進黨從黨中央到地方黨部，黨公職人員全力支持與輔選，改變口湖，為將來帶來更好的日子。
選舉期間，民進黨從黨中央、台中市長林佳龍、台南市長賴清德，到雲林縣長李進勇、立委蘇治芬、雲林縣黨部等全力輔選，展現勢在必得企圖心。
林哲凌表示，民進黨掃除黑金及派系把持，首次執政口湖鄉，迎向美好未來，希望將來中央、雲林縣政府繼續支持，開創口湖新未來。1050911
(中央社)
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