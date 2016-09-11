用力吃義大利麵 捐助義大利重災區
義大利中部8月份發生芮氏規模6.2級強震，重創阿瑪翠斯鎮，該鎮也是經典義大利麵發源地，苗栗縣一家餐廳今天響應賑災活動，每賣一份義大利麵就捐出扣除成本以外所得。
在三義鄉餐廳擔任主廚的闕嘉良表示，經典阿瑪翠斯義大利麵，由白酒、麵條、番茄、培根和辣椒共同組合而成，食材簡單，是義大利阿瑪翠斯古鎮的傳統佳餚，農民外出工作，只要帶著這些材料，就可隨處烹調食用。
阿瑪翠斯古鎮成為許多義大利餐廳師傅，都會想要朝聖的地點，但8月24日義大利發生強震，重創阿瑪翠斯鎮，連帶導致一年一度的「番茄培根麵節」也因此停辦。
闕嘉良表示，三義鄉今年獲得國際慢城認證，幫助阿瑪翠斯鎮更是希望響應義大利國際慢食協會的號召，「用力吃番茄麵，許阿瑪翠斯一個未來」。
闕嘉良指出，即日起民眾只要前往餐廳點一客新台幣170元的阿瑪翠斯義大利麵，在扣除餐廳成本後，其餘所得全部捐給阿瑪翠斯鎮，作為災後重建的基金。
雖然阿瑪翠斯遠在千里之外，但有顧客在用餐的過程中得知賑災活動，雖然沒有點義大利麵，還是當場掏出3000元捐助災民，期望達到拋磚引玉的效果，更讓餐廳業者一股暖意上心頭。1050911
(中央社)
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