中秋佳節將至 愛爾蘭僑界齊歡慶

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中秋佳節將至，為了慶祝花好月圓日子，駐愛爾蘭代表處與愛爾蘭台灣協會，於10日下午假都柏林市長官邸（Mansion House）盛大舉辦「全僑聯合慶祝中秋節活動」。

駐愛爾蘭代表處代表杜聖觀夫婦與愛爾蘭各界政治、經濟、文化、教育界及媒體人士以及旅居愛爾蘭僑胞熱烈與會，另外還有留學生及度假打工青年踴躍出席，共襄盛舉，場面極為熱鬧而且氣氛溫馨熱絡。

此外，主辦單位為了增加活動內容，特別安排臺灣得獎版畫摸彩及贈送手工月餅等，獲致僑界肯定讚許。

愛爾蘭台灣協會會長呂芳胤代表僑界感謝政府歷來對僑界活動的支持與鼓勵，讓旅居海外僑民得以重溫鄉情，團聚共度佳節。

杜聖觀應邀致詞表示，駐處近來積極推動臺愛雙邊經貿、文化學術及媒體合作交流不遺餘力，本年已規劃並完成多項藝術文化、音樂及僑委會支持的活動。例如5月盛大舉辦「臺灣美食廚藝巡迴講座」及6月「全僑慶祝總統就職暨端午慶祝活動」等，都十分順利成功。加上即將來臨的10月慶祝國慶系列活動，包括國慶酒會及升旗典禮，以及首次舉辦的國慶杯中文演講比賽，對於增進僑團凝聚向心力及支持擁護政府極有助益。

在臺愛雙邊關係上，去年中華民國與歐盟各國經貿關係發展快速，除了匈牙利及斯洛伐克外，愛爾蘭是其中三個雙邊經貿額呈現正成長的國家之一，未來仍然還有極大成長空間。

此外，主辦單位費心安排許多精彩中秋活動，除了提供各式中式美食及應景月餅外，更特別邀請愛爾蘭籍中醫師柯巴利（David Corbally）現場進行中醫講座及針灸示範，並說明基本保健常識，讓現場各界友人及僑胞印象深刻。1050911

(中央社)