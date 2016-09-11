解決需求 樹孝臨時停車場年底啟用
台中市太平區樹孝商圈旁新興社區近來發展迅速，不僅商家林立也是住戶最密集地區，商圈周邊沒有大型停車場，路邊停車格已無法滿足民眾需求，造成汽機車違停亂象，為解決停車問題，台中市市長林佳龍11日視察文中2用地，決定闢建為臨時停車場，預計年底前可完工啟用。
現場交通局簡報指出，樹孝商圈南北各有太原停車場及太平公有立體停車場離商圈有一大段距離，鄰近的文中2用地約29,931平方公尺，目前教育局並沒有使用計畫，協調後同意闢建臨時停車場，利用6,000平方公尺，初步分設汽車、機車200格停車位。
林佳龍表示，樹孝商圈汽機車違停、併排狀況嚴重，人行道及騎樓也都停滿機車，常遭民眾抱怨、拍照寄市長信箱或警察局檢舉，但交通問題要「先供給、後取締」，因此臨時停車場興建期間，警方也以開勸導單方式進行，待停車場開放後，將加強交通取締。
市議員賴義鍠提議，臨時停車場改善當地環境景觀，解決區域停車需求，但新興路與育賢路上的新社區加上舊社區，住戶約8,000多戶，停車格位僅規劃200格顯然不足，建議交通局得視地區實際停車需求特性，整體規劃設置。
交通局局長王義川回應，這座臨時停車場第一期工程將於年底前闢建完成啟用，汽機車採免費停車方式；未來視停車狀況可逐步擴大設置1,000個停車格位，以紓解鄰近停車需求。
(中時)
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